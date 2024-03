Il discorso vicino alla frontiera che fa tremare Sanchez e tutta la Spagna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Adesso il patto scellerato cheha fatto con gli indipendentisti catalani sta per scoppiargli tra le mani. Il governo socialista dovrà fare i conti con le richieste continue dei separatisti, Infatti l'ex presidente della Genralitat catalana, Carles Puigdemont, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni catalane del 12 maggio. "Oggi inizia il contorovescia per il mio ritorno", ha detto il leader indipendentista, in una Elne, città francese vicinaspagnola. "Non abbiamo rinunciato a niente. Manteniamo la legittimità del referendum e la dichiarazione d'indipendenza", ha proseguito Puigdemont, promettendo di portare a termine il processo di indipendenza avviato nel 2017. Puigdemont è fuggito all'estero il 30 ottobre 2017 per evitare ...