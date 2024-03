Il dilemma della “madre segreta” | diritto alle origini e diritto di non essere madri

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 21 marzo 2024) I latini dicevano “mater semper certa est”, laè sempre certa. Quel “sempre” però, esclude la realtà di molte persone. Almeno 400.000 secondo un’inchiesta di Repubblica di qualche anno fa, ma il numero potrebbepiù alto, perché parliamo di una popolazione in forte crescita. Sono i figli e le figlie delle “segrete”, partoriti da donne a cui la legge garantisce ildi restare anonime. A loro si aggiungono i bambini e le bambine affidati“culle per la vita” o lasciati in luoghi sicuri perché qualcuno possa prendersi cura di loro. La legge, ricorda il Ministerosalute, garantisce il parto in anonimato e consente alladi non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato (DPR 396/2000, art. 30, ...