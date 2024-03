Il derby del bambino morto | vent’anni dopo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Parte 1: una pessima annata È il 28 luglio 2003 e Franco Sensi ha un problema: è l’ultimo giorno utile per iscrivere la Roma al campionato. La società manca della liquidità necessaria. Dire che i bilanci non sono a posto è un eufemismo: per l’iscrizione è necessaria una ricapitalizzazione di oltre 47 milioni di euro. La maggior parte viene coperta dal gruppo bancario Capitalia e da alcuni forti azionisti ma mancano circa 7 milioni. La CoViSoC, Commissione di Vigilanza delle Società di Calcio, richiede garanzie che arrivano solo all’ultimo momento, in una giornata che alcuni degli attori principali descrivono con l’aggettivo “campale”. Solo successivamente si scoprirà che le fideiussioni presentate dalla Roma, così come dal Cosenza, dal Napoli e dalla SPAL, sono false, con conseguenti indagini. Alla fine, le squadre in questione risulteranno per la Procura di Roma parte lesa, ...