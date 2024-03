Il Consorzio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP torna a Cortona per la Mostra dei bovini di razza Chianina

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – A pochi giorni di distanza dall’evento ‘e Syrah’, ildi tutelaIGPnella zona di, e più precisamente a Fratticciola di, per partecipare alladeidi. La manifestazione, giunta alla 69esima edizione, è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo e accenderà ancora una volta i riflettori sulla qualità della carne certificataIGP proveniente dalla. Gli appuntamenti in compagnia del ...

Ecco come si mangia la Chianina secondo Walter Redaelli ed Emiliano Rossi - Una serata di assoluto splendore e raffinatezza quella tenutasi al Ristorante Walter Redaelli di Bettolle (Si), dove si è alzato il sipario sulla terza edizione di “Chianina in Tavola in Tour”, il ...italiaatavola