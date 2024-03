Il Consiglio Ue accelera sull' Ucraina | ma Borrell frena Il nodo del debito comune per la Difesa

(Di giovedì 21 marzo 2024) La bozza di conclusioni conferma la necessità di preparare i cittadini a un'escalation, ma l'Alto rappresentante Ue per la politica estera vuole essere più cauto: "La guerra non è imminente"

Charles Michel: "Se vogliamo la pace, dobbiamo preparare la guerra". La bozza di conclusioni conferma la necessità di preparare i cittadini a un'escalation, ma l'Alto rappresentante Ue per la ... (ilgiornale)

***Vertice Ue: no apertura a bond comuni sicurezza e difesa, ma si studieranno 'tutte le opzioni': Fino a ieri la presidenza del Consiglio europeo, ... In particolare il riferimento diretto a soluzioni ...51 ***Borsa: Tim accelera al rialzo (+1,4%) dopo ...51 ***Vertice Ue: no apertura a bond comuni ...

L'UE al lavoro per accelerare le misure di semplificazione dei requisiti ambientali della PAC: ...d'urgenza concordata dai deputati accelera il ... Il Consiglio UE rinnova la liberalizzazione degli ...