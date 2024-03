Il centro d’affari tuniso italiano Delta Center promuoverà l’evento Codeway Expo 2024 sui mercati esteri | in particolare Tunisia e Libia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il, ha siglato un accordo conper promuovere la manifestazione “” sui, in. Un evento dalla portata globale, organizzato da Fiera di Roma e Internationalia, con il patrocinio del Ministero degli Affarie della Cooperazione Internazionale, e che tratterà temi di grande attualità tra cui fondo per il clima, ?piano Mattei per l’Africa, global gateway, salute e sanità, ?agrifood e sicurezza alimentare, infrastrutture, transazione ecologica e formazione.in programma presso la ...