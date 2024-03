Il calcio supera tutti i muri I campioni del mondo in campo con i detenuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da ieri, la Casa Circondariale Bassone di Como ha un nuovoda. Realizzato in erba sintetica verde brillante, adatto a squadre a 7, è stato inaugurato alla presenza di una nutrita presenza e partecipazione di rappresentanti istituzionali, e di due testimonial di grande prestigio: ideldiGianluca Zambrotta, con la nazionale del 2006, e Pietro Vierchowod, nazionale del 1982. Completamente ristrutturato con finanziamenti garantiti dall’Amministrazione Penitenziaria, ilaffianca il percorso vita realizzato circa un anno fa, una serie di attrezzature per attività fisica all’aperto, presenti a margine del. La consegna del nuovo, è stata perl’occasione per ribadire l’importanza ...