(Di giovedì 21 marzo 2024) Giovedì 28 marzo sarà l’ultimo giorno che il Legnanoavrà a disposizione loper giocare le gare interne di serie D. Da venerdì 29 fino al termine di maggio sarà infatti ila gestire lolegnanese. Domenica 14 aprile la prima giornata dedicata alle corse di addestramento, che quest’anno per la prima volta si terranno sull’anello del, lo stesso che nell’ultimo weekend di maggio vedrà le contrade affrontarsi nella Provaccia e nella corsa ippica. Dopo che il Legnano dell’allora presidente Emiliano Montanari ha accettato, in fase di sottoscrizione della convenzione, di lasciare libero locon undi anticipo, la struttura fin dai primi giorni di aprile vedrà l’inizio deidi posa della ...

Il calcio sfrattato dallo stadio Mari. A fine mese, via i lavori per il Palio - Il Legnano calcio lascerà lo stadio Mari per far posto al Palio di Legnano. L'anello del Mari ospiterà le corse di addestramento e la Provaccia. Lavori inizieranno per la posa della pista in sabbia.ilgiorno