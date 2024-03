Il bicibus per le scuole medie Severi e Cesalpino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – Primavera e bicicletta: un binomio vincente. Anche per andare a scuola. Non a caso, questa è la settimana nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, per ribadire l’importanza di salutari stili di vita e di una nuova stagione della mobilità cittadina. I piedi, non è una novità, si possono utilizzare per camminare, e per questo sono già attivi i progetti Piedibus con le, ma anche per pedalare. Così la Fiab aretina, patrocinata dal Comune di Arezzo assessorato alla mobilità, sperimenta duevenerdì 22 marzo per le classi delle. Per laviene proposto un percorso che parte dal parco presso la stazione ferroviaria di Pescaiola e arriva alla sede dell’istituto, interamente su pista ...