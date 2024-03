Iginio Massari demolisce i croissant sferici | Servono solo a far guadagnare chi produce gli stampi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 21 marzo 2024) «L’idea decubico o sferico è stata lanciata più che altro da chiglida forno per farli». Esordisce così, il Maestro dei Maestri, in un’intervista rilasciata ad Alfredo Magazine. I pasticceri si sono fatti un po’ prendere la mano con questi nuovidalle forme bizzarre (l'ultima novità in campo è la sfera di Farmacia del Cambio, a cui si deve l'invenzione del cubo), e il pasticcere ha voluto mettere le cose in chiaro.contro iDa una parte, si inseguono mode senza fine, dall’altra questi lieviti contemporanei presentano anche una struttura diversa: «Quando tu cuoci una cosa dandole una forma perfetta» continua, «avviene una cottura in ...