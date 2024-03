(Di giovedì 21 marzo 2024) Il clima internazionale è caldo. Da una parte la guerra nella Striscia di Gaza e la caccia di Israele agli alti funzionari di Hamas, dall'altra il conflitto in, di cui in questi giorni si è tornati a parlare con insistenza per le parole pronunciate da Emmanuel Macron sul possibile invio di forzein. Con l'invio deia Odessa, Parigi ''vuole provocare la Terza Guerra Mondiale''. Ma le forze armate russe ''non preoccupatevi, li uccideranno tutti'', ha dichiarato in risposta il vicepresidente della Duma, Piotr Tolstoj, nel corso di una intervista esclusiva con Bfmtv. "L'idea di inviareinfinirà con le bare coperte dalla bandiera tricolore a Orly", ha scandito Tolstoj, aggiungendo che ''i...

Secondo i servizi segreti esteri di Mosca, i generali francesi temono che un dispiegamento massiccio di forze non passerà inosservato e esporrà i militari di Parigi agli attacchi russi (ilgiornale)

Xxx Report xxx In una base vicino al villaggio rumeno di Cincu è in corso la costruzione di una caserma , di un ospedale e di magazzini per ospitare 4.000-6.000 soldati francesi e 50 carri armati ... (ilgiornaleditalia)

Secondo i servizi segreti esteri di Mosca, i generali francesi temono che un dispiegamento massiccio di forze non passerà inosservato e esporrà i militari di Parigi agli attacchi russi. La smentita ... (ilgiornale)

"Conseguenze irreparabili": Mosca alza il tiro contro le truppe Nato in Ucraina - "In Europa l'era della pace è finita". E Kiev svela la verità sui soldati Nato Anche gli ucraini hanno negato qualsiasi accordo con la Francia per un eventuale intervento militare diretto. Parlando il ...ilgiornale

Una lettera per Joe - Sessantasette firme in una missiva inviata al presidente americano, Joe Biden, per chiedergli un netto cambio nella sua politica verso Israele se lo Stato ebraico continuerà la sua operazione militare ...corriere

Russia avverte: “Conseguenze irreparabili da invio truppe straniere” - Ucraina”. Vice presidente Duma: “Parigi vuole provocare Terza guerra Mondiale” Dopo un attacco missilistico russo che ha preso di mira Kiev causando decine di feriti, il presidente ucraino ...lavocedellisola