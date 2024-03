I sindaci anti-termovalorizzatore contro Gualtieri “La sua narrazione è tossica”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Era il primo in, decisamente fuori tempo massimo, tra il sindaco di Roma, Roberto, e quelli della zona in cui sorgerà ildi Santa Palomba. Un confronto che non poteva dare risposte soddisfacenti, considerando che è partito in netto ritardo. Il primo cittadino capitolino ha incontrato più di 15e tra di loro c’era anche quello di Albano Laziale, Massimiliano Borrelli. Contattato telefonicamente da La Notizia dopo l’in, Borrelli spiega come non ci fosse più margine per alcuna richiesta: “Ormai i giochi sono fatti”. Per il primo cittadino di Albano, il confronto sulè tardivo: “Il Campidoglio non ci ha ascoltato e ora si giustifica”. Cosìsi è limitato a “giustificare la sua scelta, motivarla ...