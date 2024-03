I pronostici di giovedì 21 marzo | qualificazioni Euro 2024 e Mondiali 2026

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 21 marzo 2024) Idi21: al via gli spareggi di qualificazione a, in campo anche le partite di qualificazione aidel. Al via questogli spareggi di qualificazione aglipei del: restano ancora tre posti da assegnare, si parte con le semifinali in gara unica ad eliminazione diretta, con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di parità. L’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti (LaPresse) – IlVeggente.itGalles, Grecia e Georgia dovrebbero fare valere il fattore campo contro Finlandia, Kazakistan e Lussemburgo, mentre l’Ucraina ha le carte in regola per sorprendere la Bosnia a domicilio. Prevista una goleada da parte della Polonia sull’Estonia, ...