I luoghi e i personaggi della Resistenza | | Conosciute le storie di Depangher e Bivash

(Di giovedì 21 marzo 2024) A San Severino c’è una via intitolata a Mariodove uno di noi ragazzi ha la propria casa, ma non ci siamo mai chiesti chi fosse quest’uomo fino a quando abbiamo fatto una passeggiata in paese in "Ricordo". La nostra guida Donella Bellabarba, presidentesezione Anpi, ci ha spiegato che anche a San Severino subito dopo l’8 settembre 1943 inizia laarmata. È l’istriano Mario, inviato al confino a San Severino, che inizia ad organizzare incontri fino a formare la Banda Mario, la più forte ed organizzata formazione partigiana delle Marche. Sarà lui a salutare la cittadinanza il primo luglio del 1944 quando i patrioti del 1° Battaglione Mario fanno il loro ingresso ufficiale nel centro urbano e sarà proprio lui il primo sindaco di San ...

Le Guide delle Marche propongono un Tour per raccontare e scoprire luoghi e personaggi della storia e della cultura locali. L’appuntamento è per domenica, alle 15.30, con una visita guidata gratuita ... (ilrestodelcarlino)

