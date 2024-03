I due nodi che ostacolano l’intesa tra Israele e Hamas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 – Sarebbe due ichetra. Primo: il ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza. Secondo: il meccanismo di distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia. Questi – secondo fonti diplomatiche arabe citate da Haaretz – i due punti di dissenso che, ad ora, i negoziati su una tregua temporanea nell’enclave palestinese. Palestinians flee the area after Israeli bombardment in central Gaza City on March 18, 2024, amid the ongoing battles between Israel and the militant group. (Photo by AFP)– hanno spiegato – si oppone al rientro dei palestinesi nel nord mentrelo richiede. Lo stesso avviene per il meccanismo degli aiuti. Il gruppo ...