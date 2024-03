I cavalcavia vengono passati ai raggi X

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) La “scoperta“ del grave stato di degrado del ponte sul Seveso di via Duca d’Aosta è frutto dell’adesione del Comune di Cesano Maderno al progetto promosso dalla Provincia di Monza e Brianza, impegnata ormai da anni, dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova, nel controllo dei ponti di propria competenza, come ad esempio quelli sulla Milano-Meda. Nei mesi scorsi la Provincia ha proposto ai Comuni una convenzione per estendere le verifiche anche sui ponti di competenza comunale. Nella prima fase sono stati 7 i Comuni che hanno aderito per un totale di 51 ponti sottoposti a controllo. L’intento provinciale è quello di supportare le realtà comunali nello svolgimento delle operazioni di ispezione ordinaria e di determinazione delle classi di attenzione dei ponti, interventi che, se banditi singolarmente dai singoli Comuni, graverebbero molto di più sulle casse degli enti. L’iniziativa ...