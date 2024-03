I Black Eyed Peas tornano in Italia | data unica a Fiera Milano Live

(Di giovedì 21 marzo 2024) Iinper un’2024, i biglietti Iin: l’iconico gruppo sarà nel nostro Paese nell’estate 2024 protagonista di un imperdibile appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, che si terrà martedì 16 luglio 2024 a. I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 21 marzo 2024 alle ore 12:00. In 25 anni di carriera, i– trio di Los Angeles composto da Will.i.am, ...

Black Eyed Peas in concerto - Fiera Milano Live 2024 - I Black Eyed Peas tornano in Italia: l’iconico gruppo arriva in concerto a Milano martedì 16 luglio 2024. l'appuntamento è dalle ore 21.00 nell'area concerti della Fiera di Rho nell'ambito della ...mentelocale

I Black Eyed Peas tornano in Italia - I Black Eyed Peas tornano in Italia: l’iconico gruppo sarà nel nostro Paese nell’estate 2024 protagonista di un imperdibile appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, che si terrà martedì 16 luglio 2024 ...megamodo

The Black Eyed Peas: tornano in Italia - I Black Eyed Peas tornano in Italia: l’iconico gruppo sarà nel nostro Paese nell’estate 2024 protagonista di un imperdibile appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, che si terrà martedì 16 luglio 2024 ...music-news