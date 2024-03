I bambini piccoli profumano di fiori | gli adolescenti profumano di “capra” | secondo uno studio

(Di giovedì 21 marzo 2024) I: profumo diUnoha rivelato che iemanano un profumo floreale, ricordando fragranze dolci e fresche come quella del legno di sandalo. Questo odore è associato a composti presenti nel sudore e nel sebo, prodotti attraverso processi biochimici della pelle. Gli: profumo di “”? Gli, invece, si contraddistinguono per un odore più forte e sgradevole. Unoha confrontato i profumi di, rivelando che gliproducono composti associati a sudore, urina, formaggio e muffa, con accenni a un odore “simile a quello di”. ...

Il mondo in cui viviamo è pieno di contrasti e di contraddizioni, una di queste è il fenomeno della natalità. Il primo gennaio 2024 la popolazione a livello mondiale ha registrato il suo massimo ... (lanazione)

Il rilancio di Caivano su cui il governo Meloni ha molto investito passa anche, se non soprattutto, attraverso i bimbi. Ed oggi, nell’auditorium dell’Istituto Milani, ci sono state le prove generali ... (secoloditalia)

Catanzaro. Dolci sorrisi in corsia: 'Maria Madre della Redenzione' e la Pasqua dei piccoli Eroi - CATANZARO - Nella data del 21 marzo, l'Associazione di Promozione Sociale "Maria Madre della Redenzione" ha donato delle uova di pasqua alle decine di bambini degenti ... nel promuovere il benessere ...infooggi

I piccoli pazienti dell'ospedale di Perugia scrivono al papa - "Caro papa Francesco, ti scriviamo perché ti vogliamo bene e ti sentiamo vicino proprio come un papà o un nonno. Sappiamo che non sei stato tanto bene e ti volevamo inviare un messaggio per farti cora ...ansa

piccoli brividi: David Schwimmer farà parte del cast della seconda stagione - David Schwimmer, noto soprattutto per il suo ruolo in Friends, farà parte del cast della seconda stagione di piccoli brividi, in arrivo su Disney+.filmpost