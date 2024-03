I bambini del Convitto in visita alla stazione di di Lfi a Pescaiola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 20 marzo 2024 – Oggi,di, le quinte classi delNazionale hanno partecipato ad unadidattica organizzata dal Dopolavoro Ferroviario di Arezzo, in collaborazione con LFI (La Ferroviaria Italiana) e TFT (trasporto Ferroviario Toscano ) e la scuola. La giornata si inserisce nel progetto “scuola ferrovia” che da tempo si propone di far scoprire aidelle scuole della provincia come funziona un treno e quali sono le procedure per la sua manutenzione e come si guida. Ihanno avuto modo di osservare da vicino il lavoro svolto dagli addetti di LFI/TFT e di scoprire come vengono eseguiti i controlli di routine, la manutenzione e gli interventi di riparazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei ...