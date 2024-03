I 5 migliori Cesanese al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 21 marzo 2024) Negli ultimi anni, il vigneto laziale è aumentato di dimensioni e dalle colline della regione, molte delle quali di matrice vulcanica, le vigne si sono propagate anche vicino alle zone costiere. Nel Lazio non è sempre facile districarsi tra denominazioni più o meno conosciute, vitigni e territori; è invece piuttosto probabile imbattersi in vini di ottima qualità, sebbene nelle carte dei vini e nelle enoteche non sempre venga concesso molto spazio alla produzione vinicola regionale. Qui ci concentriamo sul vitigno autoctono a bacca nera che si è preso la ribalta negli ultimi anni. Ovviamente stiamo parlando del. Le orgini sono piuttosto incerte, anche se sembrerebbe essere orginario delle colline intorno alla città di Roma: attualmente se ne distinguono due biotipi differenti, ilcomune e quello di Affile che differiscono tra di loro ...