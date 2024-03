House of the Dragon 2 Stagione | Data di Uscita e Dettagli sulla Seconda Stagione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Rinnovo ufficiale: Ladi “of the” è stata confermata da HBO, con un debutto previsto per domenica 16 giugno 2024.of the: La Danza dei Draghi infiamma il Trono di Spade Record di ascolti: Il successo della primaè stato travolgente, con 10 milioni di telespettatori negli Stati Uniti e il miglior debutto di sempre per una serie originale HBO. Riprese e location: Le riprese dellasono iniziate ad aprile 2023 e si sono svolte tra Leavesden Studios, Cáceres (Approdo del Re) e altre ...

La seconda stagione dello spin-off de Il Trono di Spade arriva a giugno su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW: ecco la data d'uscita. (comingsoon)

House of The Dragon 2 ha finalmente una data di uscita , 16 giugno, confermata dai due trailer rilasciati da HBO Max. Dopo due anni di attesa, la serie spinoff di Game of Thrones della HBO tornerà ... (cinemaserietv)

House of the Dragon, ecco i due trailer e la data di debutto della seconda stagione - Le anticipazioni dei nuovi episodi chiedono allo spettatore di prendere una posizione tra le due fazioni dei Targaryen ...wired

House of the Dragon 2: il nuovo epico trailer della seconda stagione in arrivo su Sky - House of the Dragon - Stagione 2 debutterà il 17 giugno 2024 su Sky e in streaming su Now.movieplayer

House of the Dragon 2, HBO esagerata: pubblicati 3 trailer, svelata la data d'uscita - Guardate i primi tre - si, tre - trailer ufficiali di House of the Dragon 2 e scoprite la data d'uscita dell'attesissima nuova stagione.serial.everyeye