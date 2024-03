House of the Dragon 2 | i nuovi trailer svelano la data di uscita ufficiale!

(Di giovedì 21 marzo 2024)of The2 ha finalmente unadi, 16 giugno, confermata dai duerilasciati da HBO Max. Dopo due anni di attesa, la serie spinoff di Game of Thrones della HBO tornerà con una nuova stagione, che si concentrerà sul crescente conflitto tra Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, già messo in evidenza dai due, “verde” e “nero”, che ci chiedono da che parte stare: quella di Re Aegon o quella della regina Rhaenyra. Basata su Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la prima stagione ha ottenuto un enorme successo, con il primo episodio che ha attirato quasi 10 milioni di telespettatori, stabilendo un nuovo record per la HBO. La HBO ha recentemente rilasciato dueesclusivi per la seconda stagione, in programma ...

