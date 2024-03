Hockey ghiaccio | Cortina e Vipiteno vincono Gara-2 delle semifinali e si portano sull’1-1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono andate in scena le Gare-2playoff della AlpsLeague 2023-2024. Trae Renon è arrivato il successo dei Broncos in rimonta, mentreè passata 3-2 in casa di Salisburgo riportando a sua volta la serie in parità. Nel weekend sono in programma le rispettive Gare-3. Ricordiamo che le serie sono al meglio dei 7 incontri. RED BULL SALISBURGO-2-3 Serie 1-1 La sfida si apre con i padroni di casa che sbloccano il punteggio con Vinzens con la rete dell’1-0.reagisce, eccome, nel secondo tempo con le reti di Di Tomaso (25:25), Traversa (27:29) e Parini che segna il 3-1 al 38:35. Nel terzo periodo Salisburgo riapre i giochi con Horl al 41:02 per il 2-3, ma ormai è troppo tardi.BRONCOS-RITTNER ...