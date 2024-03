“Ho un distacco amniocoriale | è grave?”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 21 marzo 2024) Buongiorno dottore, sono alla settima settimana e dalla visita mi è stato riscontrato uno scollamentoanteriore apice inferiore di 47×21 millimetri. Terapia riposo con assunzione di 2 ovuli di progesterone per una settimana e poi una volta al giorno se non compaiono perdite, visita di controllo tra 14 giorni. Sono preoccupata per le dimensioni di questo, non ho dolori e nemmeno perdite per il momento. Si potrà sistemare e in quanto tempo? La terapia è giusta? Quanto è alto il rischio di perdere il piccolo? Ringrazio dell’attenzione e aspetto fiduciosa una sua risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.