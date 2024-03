Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Parola vecchia ma tornata giovane con un valore semantico diverso per indicare un tipo cultura, comunque, delle nuove generazioni. ““ viene direttamente dall’epoca della Beat generation, e prima ancora nell’America degli anni ’40 e ’50 per iintendere un appassionato di jazz, indifferente alla politica e alla carriera e attratto dalle novità della moda più informale. Da qui poi il termine hippy. Oggi, a quel primo significato, con ““ si intende coloro che in base a una cultura individualistica e insofferente delle regole, si rifà alla moda vintage della seconda metà del Novecento, in particolare ai suoi aspetti più trasandati e anticonformisti. Come al solito a diffondere la parola è stata la rete attraverso i social network, e in particolare Facebook. "Si può ipotizzare un recupero colto - spiegano gli esperti dell’Accademia della Crusa -, occasionale che ha rilanciato questa ...