Highlights e gol Georgia-Lussemburgo 2-0 | playoff Euro 2024 VIDEO

Il video con gli Highlights e i gol di Padova-Catania 2-1, match valido per la finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. All’Euganeo i veneti piegano i siciliani con i gol di Palombi ... (sportface)

Il video con gli Highlights e le azioni salienti di Foggia-Juve Stabia, match valido per la trentaduesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024. Successo di grande prestigio per la squadra ... (sportface)