Heidi Agan | la sosia di Kate Middleton ha deciso di parlare dopo il video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ildie William fuori da un negozio di alimentari a Windsor invece che spegnere le speculazioni ne ha alimentate altre. Moltissime persone infatti credono che quella della clip sia ladella principessa del Galles, tale. La 43enne in questi giorni è stata corteggiata da decine di testate e alla fine ha rilasciato un’intervista a TMZ (lo stesso sito che insieme al The Sun ha pubblicato il famosodie William).ha smentito categoricamente di essere lei quella che vediamo nel filmato diffuso on line lunedì scorso. Lainfatti ha assicurato che mentree William facevano spesa al The Farm Shop, lei era al lavoro in una ...