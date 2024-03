Hamilton | «La Formula 1 è uno sport dominato dagli uomini Non ho mai sostenuto Ben Sulayem»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Susie Wolff, moglie di Toto (team principal della Mercedes) incassa l’appoggio Lewisdopo aver denunciato il presidente della Fia, Ben. Pare cheabbia colto l’occasione per ribadire ciò che non va nella Fia e nella1, “un mondo” dove manca trasparenza e non c’è alcuna responsabilità. Il futuro pilota della Ferrari ha poi sottolineato di non aver mai dato il suo sostegno al presidente della Fia proprio per queste ragioni. Lo scrive il Telegraph.contro: «Il presidente Fia non ha mai avuto il mio appoggio» Susie Wolff ha deciso di avviare un’azione penale contro il capo Fia. La moglie di Toto Wolff prima di essere sospesa gestiva la F1 Academy femminile è stata ...

