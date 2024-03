Ha trenta crisi epilettiche al giorno e si alimenta con un tubo Parla il papà del bimbo che a 4 anni fu vittima del formaggio a latte crudo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Abbiamo intervistato GiovBattista Maestri, padre del bambino di Coredo in Trentino, affetto da sindrome emolitico-uremica (SEU) dopo aver mangiato un. Un caso che ha sollevato un polverone, ma che ora è caduto nel silenzio. La telefonata inizia con una fucilata, «I prodotti a, per i bambini, sono veleno». La lunga agonia della famiglia Maestri inizia nella primavera del 2017, quando il loro bambino di 4, la cui identità rimane anonima su richiesta dei familiari, ha contratto la sindrome emolitico-uremica (SEU). Settedopo quel fatidico pasto, a seguito di una lunga battaglia legale e tanto coraggio, Maestri acconsente dirci dell'accaduto. La Sindrome Emolitico-Uremica è ...

Una lettera per Joe - Sessantasette firme in una missiva inviata al presidente americano, Joe Biden, per chiedergli un netto cambio nella sua politica verso Israele se lo Stato ebraico continuerà la sua operazione militare ...corriere

"Ha trenta crisi epilettiche al giorno e si alimenta con un tubo". Parla il papà del bimbo di 4 anni vittima del formaggio a latte crudo - Parla il papà del bambino di 11 anni in coma neurovegetativo da quando ha mangiato una fetta di formaggio al latte crudo ...gamberorosso

Summit sull'energia nucleare a Bruxelles: i pro e i contro per la crisi climatica - Via al vertice di giovedì a Bruxelles dove i leader di trenta Paesi discuteranno sull'uso dell'energia nucleare. In molti evidenziano i benefici che potrebbe avere questa scelta per il clima, nel ridu ...it.euronews