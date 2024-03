Ha lo sguardo inquietante E Meloni copre il volto nella giacca | Video

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'opposizione bacchettona che ha chiesto rispetto aper aver utilizzato in parlamento la parola "ragazzi", per voce dell'on Bonelli ha definito "" lodel premier, chiedendole ironia

