Guillame Tell di Rossini alla Scala | Pertusi e coro monumentali Contestata la regia forte di Chiara Muti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 marzo 2024 – Capolavoro sommo, l’ultima opera scritta da(e che la si faccia sporadicamente dipende solo dall’estrema sua difficoltà esecutiva), cheva in scena per la prima volta nella sua originaria - e indispensabile - veste originaria: lingua francese per il francese Guillaume, e integrale. Principale sfida posta al direttore è far cogliereplatea la teatralità molto particolare di un’opera stilisticamente bifronte ma forse addirittura tricefala, posta com’è da una parte sulla strada Gluck-Cherubini-Spontini ma con tanto Mozart nel cuore; dall’altra, già prefigurante nettamente quanto di grand-opéresco e verdiano verrà ma che – terza via da tenere in vista - al cuore ferreamente neoclassico dinon parlerà mai. L’equilibrio tra ...