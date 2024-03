Guerra ultime notizie Vertice di guerra in Ue | «Putin non si fermerà all’Ucraina» Esplosioni seguite da incendi in centro a Kiev

Cosa succede a Bari, perché il Comune rischia scioglimento per mafia e il sindaco Decaro protesta - «Oggi è stato firmato un atto di Guerra nei confronti della città di Bari. Il ministro Matteo Piantedosi mi ha comunicato telefonicamente che è stata nominata la commissione di accesso finalizzata a ...informazione

Guerra in Ucraina, 31 missili lanciati su Kiev nella notte: tutti abbattuti. Almeno 10 feriti - Le forze russe hanno lanciato nella notte 31 missili diretti verso Kiev, incluso un ipersonico KH-47M2 Kinzhal: sono stati tutti abbattuti nella regione della capitale ucraina dalle difese aeree del..ilgazzettino

L'Europa e l'incubo Guerra: «Preparate i cittadini». Consiglio Ue diviso sugli Eurobond per l’acquisto delle armi - I frugali tornano alla carica. Determinati a evitare ogni fuga in avanti dell’Europa sui bond comuni per la difesa. E a dire no, insomma, al piano di dotare l’Unione di un nuovo ...ilgazzettino