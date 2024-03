Guerra social tra la sorella di Perla e la mamma di Greta | | volano stracci FOTO

(Di giovedì 21 marzo 2024) Se all’interno della casa del Grande FratelloVatiero eRossetti sembrano essere diventate grandi amiche, quello che sta accadendo al di fuori tra le rispettive famiglie è tutt’altro. In queste ore, infatti, sta facendo il giro del web uno sfogo delladi, la quale ha attaccato duramente ladi. Ecco cosa+ successo. Lo sfogo delladicontro ladifuori dal GF Marcella Bonifacio si è resa protagonista di svariati sfoghi in questi giorni. La donna ha preso di mira addirittura sua figliaRossetti, sollevando un bel polverone. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento in queste ore ci ha pensato un’altra persona, ovvero, Loana ...

Guerra, Istituto ISW: «Scontro Russia-Nato non imminente ma prima del previsto (2026 o 2027) - Anche se solo a parole, la Guerra che si combatte in Ucraina sembra sempre più arrivare minacciosa in Europa. Indicatori finanziari, economici e militari russi suggeriscono che Mosca si ...ilmessaggero

Fedez presto a Belve per parlare del divorzio: Chiara Ferragni lo diffida - Fedez sembra pronto a rompere il silenzio sul divorzio dalla moglie Chiara Ferragni, lei però avrebbe già provveduto ...rumors

Decaro fra i primi trend su “X” in Italia: plebiscito social per il sindaco di Bari dopo l’ipotesi commissariamento - Un fenomeno social. L’hashtag “#Decaro” è al terzo posto delle tendenze in Italia su X, l’ex Twitter, nella mattinata di oggi 21 marzo, con quasi cinquemila post. Una risposta fortissima della rete do ...informazione