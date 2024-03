Gruppo Whatsapp delle mamme | dalla discussione virtuale a quella reale Rissa tra 7 donne davanti ad un asilo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Ultimamente se ne stanno sentendo di tutti i colori dentro e fuori le scuole italiane. Solo pochi giorni fa è circolata la notizia di una brutale aggressione di uno studente ad un professore, minacciato, insultato e aggredito selvaggiamente, “colpevole” di averlo rimproverato per aver disturbato la sua lezione. Purtroppo però in alcuni casi sono proprio i genitori che, invece che fungere da esempio, si rendono loro stessi protagonisti di brutali e animalesche aggressioni. Qualcosa del genere è capitata qualche settimana fa a Brescia, dove fuori ad una scuola primaria ci fu una violentata scazzottata tra due papà, ironia della sorte, proprio in occasione di un incontro contro il bullismo. Genitori ancora protagonisti, purtroppo in negativo, fuori ad una Scampia, a Napoli, dove sono state lea dir vita ad ...