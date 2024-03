Gruppo Fs e Marcegaglia insieme per nuovi terminal e raccordi ferroviari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 –nel Mantovano. Arriva l’accordo tra il Mercitalia Logistics, capofila del Polo Logistica delFerrovie dello Stato,Carbon Steel, la divisione siderurgica dell’omonima azienda mantovana specializzata nella trasformazione dell’acciaio. Sul tavolo, oltre la gestione di un nuovo parco vagoni, anche nuove soluzioni logistiche per il trasporto su ferro dei prodotti siderurgici in entrata e in uscita dagli stabilimenti. Il progetto L’accordo prevede la realizzazione di un nuovo raccordoo di circa 11 km tra la stazione di Castellucchio e lo stabilimentodi Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Successivamente, verrà ...