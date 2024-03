Gratteri | camorra molto evoluta sul dark web

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaè “forte nel mondo dell’imprenditoria e del terziario ed è, ma, e non mi aspettavo così tanto, nelweb. Riesce a commettere reati attraverso transazioni di milioni di euro, i bitcoin, i monero e fare traffici di droga”. Così Nicola, procuratore di Napoli. Ma, gli ha chiesto Giorgio Zanchini, conduttore di Radio anch’io su Rai Radio 1, lo Stato ha gli strumenti per combattere questacosì avanzata tecnologicamente? “Potrei dire ni, pochi, si è iniziato adesso. Io lo urlo da due anni. Quando con il professor Antonio Nicaso ho scritto il libro ‘Il Grifone’ pensavamo di esagerare, di immaginare cosa sarebbero state le mafie tra 5-6 anni, invece è ...

«Dico sempre nei miei convegni e nei miei incontri cosa ci vorrebbe dal punto di vista norma tivo per far funzionare meglio il sistema, di più non posso fare». Lo ha detto il capo... (ilmattino)

Gratteri: “La camorra è forte nel dark web, transazioni da milioni di euro” - Così Nicola Gratteri, procuratore di Napoli. Ma, gli ha chiesto Giorgio Zanchini, conduttore di Radio anch'io su Rai Radio 1, lo Stato ha gli strumenti per combattere questa camorra così avanzata ...napoli.repubblica

Gratteri: ecco la differenza tra camorra e 'ndrangheta, le "stese" inconcepibili in Calabria - Una differenza sostanziale tra camorra e 'ndrangheta Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, già in Calabria, la vede nelle stese, intervistato da Giorgio Zanchini nella trasmissione Radio anch’io su ...gazzettadelsud

Telefonini e droga con droni nelle carceri di Lanciano e Sulmona dai clan camorristici - I clan della potente camorra napoletana si preoccupavano di far arrivare in carcere telefonini e droga. I primi servivano per tenere i contatti con l'esterno, e molto spesso per ordinare e commettere ...abruzzolive.tv