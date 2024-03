Gratta e Vinci | spopola il nuovo tagliando | già vinti 32milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 21 marzo 2024)ilche è in circolazione da solo un mese e che si può giocare anche online. Giàdi euro Da un mese a questa parte c’è undiin circolazione. Anzi, da poco più di un mese a questa parte. Un biglietto che a quanto pare è assai ricco, visto che ha già regalatote importanti per un importo che supera idi euro. Per la precisione sono 32,18milioni i soldi distribuiti nello spazio di poco tempo. Un biglietto vincente (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl biglietto in questione è il “Forza 100 200”, che si può trovare non solo nelle tabaccheria ma che si può giocare anche online. Un ...