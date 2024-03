Grande Fratello | sondaggi dei fan 21 marzo | in vetta Simona | Alessio sfavorito

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nel corso della puntata delche andrà in onda su Canale 5, giovedì 212024, è prevista una nuova eliminazione. A televoto ci sono:Falsone,Tagli e Federico Massaro: uno dei tre dovrà rinunciare alla possibilità di poter raggiungere la finale, che andrà in onda la prossima settimana. Quella in programma questo giovedì sarà l’appuntamento numero 46 dell’edizione corrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.Tagli è la più amata La semifinale delè in programma giovedì 21: andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:45. Alfonso Signorini svelerà l’esito del televoto. A rischio eliminazione ci sono: ...