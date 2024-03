Grande Fratello | la sorella di Perla Vatiero contro la mamma di Greta Rossetti | “Si faccia da parte!”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo la madre di Mirko Brunetti, che ha preso le difese di, anche ladi quest’ultima è intervenuta sui social. Mentre la signora Marcella ha condannato le frasi pronunciate da Alessio Falsone nei confronti della fidanzata del figlio, Loanasi è scagliatala madre di. Marcella Bonifacio (alla quale sarebbe stato proposto dicipare a L’Isola dei Famosi) non è nuova a comportamenti e discorsi fuori luogo, che solitamente esterna sui social. Spesso la signora ha contestato le scelte della figlia, specie la sua relazione con Sergio D’Ottavi arrivando addirittura a dire che quando uscirà la porterà da uno psichiatra. Inoltre, la Bonifacio ha anche parlato del ‘triangolo amoroso’ tra ...

Oggi, giovedì 21 marzo 2024, andrà in onda il quarantaseiesimo appuntamento con il Grande Fratello . Al televoto si sfidano Federico Massaro, Alessio Falsone o Simona Tagli. Chi sarà l'eliminato ? Ecco ... (comingsoon)

GF, Beatrice a Giuseppe: 'Non voglio più avere a che fare con te' (Video) - Giovedì 21 marzo, nella casa del Grande Fratello si è tenuto un confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al termine del quale l'attrice ha spiegato al compagno di reality di voler prendere le ...it.blastingnews

‘Se t’amo t’amo’ di Rosanna Fratello torna in radio con una nuova versione - Dopo il successo al Grande Fratello, 'Se t'amo t'amo' di Rosanna Fratello torna in radio in una versione tutta nuova ...dire

Grande Fratello, Alessio esagera con Perla e interviene la mamma di Mirko: «Veramente disgustata» - Il Grande Fratello sta giungendo al termine. Lunedì 25 marzo va in onda la finalissima di questa lunga edizione condotta da Alfonso Signorini. A poche ore dalla semifinale di ...leggo