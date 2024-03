Grande Fratello | il sondaggio di oggi | ecco chi sarà il prossimo eliminato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Questa sera andrà in onda la semifinale del: al televoto ci sono Simona, Federico e Alessio. Vediamo chi dovrà abbandonare la casa. IlCi siamo quasi: stasera andrà in onda la semifinale dele i concorrenti iniziano a tremare ad un passo dalla finale. Lunedì 25 marzo cila finale e scopriremo, dopo sei lunghi mesi, chi salirà sul podio della vittoria tra i gieffini rimasti in gara. Intanto al televoto, dopo l’eliminazione di Anita, sono finiti nella scorsa puntata Simona, Federico e Alessio. Chi rischia di più? Lo scopriremo presto, intanto, stando aldel forum dedicato al reality di Canale 5, scopriamo che la favorita a rimanere in casa è di nuovo Simona. La donna dal carattere forte ed esuberante avrà dunque la ...