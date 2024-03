Grande Fratello | Federico rivela il nome della gieffina di cui è cotto

(Di giovedì 21 marzo 2024)alilche più gli piace nella casa: “L’amore non è bello se non è litigarello”. Ecco di chi si tratta A pochi giorni dalla finale, complice un gioco e uno scherzo ada parte di Sergio e Alessio, il gieffino ha svelato il suo interesse nella casa. Chi piace a? Perla Vatiero. Dunque Mirko, fidanzato, lo aveva intuito dal principio. A portare però fuori strada i fan del reality i continui battibecchi tra i due. Tra un bicchiere di vino e il bagno nella vasca con idromassaggio nella suitecasa di Cinecittà dunqueha svelato di esseredi Perla, a pochi ...

Nonostante sia ormai fuori dal Grande Fratello da molto tempo, Mirko è rimasto ugualmente uno dei protagonisti per via della sua relazione con Perla. Sembrava essere naufragata del tutto , ma poi si ... (caffeinamagazine)

Nella casa del Grande Fratello gli occhi sono puntati in questi giorni anche su Simona , che starebbe avendo ormai un flirt con un concorrente. E a parlare di questo argomento è stato adesso un ex ... (caffeinamagazine)

ROSANNA Fratello: dal 22 marzo il singolo in radio “SE T’AMO T’AMO” - Da venerdì 22 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “SE T’AMO T’AMO”, una nuova versione del celebre brano di Rosanna Fratello scritto anche da Cristiano Malgioglio. La parabola delle canzoni non è ...lavalledeitempli

La mamma di Greta Rossetti all’Isola Lei confessa: “Mi hanno contattata” - Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti del Grande Fratello, ha rivelato di aver declinato l'offerta per partecipare a L'Isola dei Famosi ...rumors

Greta in lacrime al GF, Garibaldi la consola: “Lui ti vuole bene” - Greta Rossetti non è riuscita a trattenere le lacrime nella casa del Grande Fratello. A mandarla in crisi è stato un messaggio aereo ...vnews24