Gran Premio Etruria | Falco Killer Gar e Funny Gio volano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 –Gar in 1.12.7 frantuma il record della corsa e della pista all’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Lo straordinario 3 anni conquista la 79°edizione dello storicoe centra la sesta vittoria consecutiva. La Divisione Maschile (euro 37.400) registrava otto puledri in partenza impegnati sui 2020 metri di pista. Il favore del pronostico verteva su l'imbattutoGar, allievo di Gocciadoro e portacolori della scuderia Regina Horses. Al via Fast’nfuriuss sbagliava, Frankie Lj si opponeva a Fellow Wise As in 13.7, che assumeva il comando, mentreGar si portava all’esterno trainando poi Fabio Bi. Il leader manteneva il comando al primo km, ma...