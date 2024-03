Graduatorie GPS seconda fascia 2024 | possibile inserirsi con la Laurea Controlla i CFU richiesti SCHEMA in base ad anno di conseguimento del titolo

(Di giovedì 21 marzo 2024)GPS provinciali e di istituto utilizzate per le supplenze del personale docente: siamo in attesa della pubblicazione dell'Ordinanza per la costituzione degli elenchi che sarvalidi per il biennio/25 e 2025/26. Tra le novità la possibilità di inserimento incon il solodi studio, senza la necessità dei 24 CFU in discipline psicologiche e metodologico didattichefino al precedente aggiornamento ma che sono andati in soffitta lo scorso 31 ottobre 2022. L'articoloGPScon lai CFU...

È possibile iscriversi nelle GPS in prima fascia con riserva e contemporaneamente iscriversi in seconda fascia: lo ha detto Chiara Cozzetto, Anief, rispondendo a un utente durante la diretta di ... (orizzontescuola)

Non solo percorsi abilitanti e concorso scuola: a breve si attende l'ordinanza che regolerà l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, appuntamento molto atteso per chi vuole ... (orizzontescuola)

graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: è attesa nelle prossime settimane l'Ordinanza per il biennio 2024/26. Previsto sia l'aggiornamento per gli aspiranti già inseriti, sia nuovi ... (orizzontescuola)

GPS 2024-2026, presentata la piattaforma ai sindacati. Ecco le più importanti novità su titoli di accesso e valutazione del punteggio - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato oggi ai sindacati la domanda di aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio. Sarà possibile inserirsi per la prima volta, aggiornare e anche ...orizzontescuola

All’Università «Kore» di Enna la protesta degli specializzandi di sostegno: “No al precariato” - Docenti precari di sostegno in protesta, all’Università di Enna come in altre università d’Italia. Dopo aver frequentato un corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il soste ...blogsicilia

GPS 2024-2026, punteggio e requisiti di accesso. Il momento si avvicina. QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Giovedì 21 marzo alle 14:30 - Continua il conto alla rovescia per l’aggiornamento delle GPS, le Graduatorie provinciali per le supplenze. In vista dell’atteso appuntamento, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di ...orizzontescuola