GPS 2024-2026 | punteggio e requisiti di accesso Il momento si avvicina QUESTION TIME con Bufanini LIVE Giovedì 21 marzo alle 14 | 30

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 21 marzo 2024) Continua il conto alla rovescia per l'aggiornamento delle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. In vista dell'atteso appuntamento, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. L'articolo .