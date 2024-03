GPS 2024-2026 | presentata la piattaforma ai sindacati Ecco le più importanti novità su titoli di accesso e valutazione del punteggio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato oggi aila domanda di aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio. Sarà possibile inserirsi per la prima volta, aggiornare e anche cambiare provincia. Durante l’incontro è stata confermata la volontà dell’amministrazione di avviare la presentazione delle domande al più presto ma non è stata indicata una data esatta. L'articolo .

Continua il conto alla rovescia per l'aggiornamento delle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. In vista dell'atteso appuntamento, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata ... (orizzontescuola)

In arrivo l'ordinanza ministeriale sull' Aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Al momento le informazioni che sappiamo provengono dalla bozza diffusa qualche settimana fa non tutto ovviamente è ... (orizzontescuola)

Tutto pronto per l'atteso aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (valido per il biennio 2024-2026 ). La piattaforma è stata presentata ai sindacati in un'informativa che si è ... (orizzontescuola)

Nibbio e lupo trovati morti nei boschi di Anghiari: ipotesi avvelenamento - Nibbio reale e un lupo trovati senza vita nelle campagne di Anghiari: nel corso del sopralluogo dell’area è stato rinvenuto anche un potenziale boccone avvelena ...www3.saturnonotizie

All’Università «Kore» di Enna la protesta degli specializzandi di sostegno: “No al precariato” - Docenti precari di sostegno in protesta, all’Università di Enna come in altre università d’Italia. Dopo aver frequentato un corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il soste ...blogsicilia

SCONTO del 70% per questo Tablet Android con 8GB di RAM e 256GB di memoria! - Non perdere questa fantastica occasione e fai subito tuo il bellissimo tablet Jumper EZpad M11 a soli 149,99€.telefonino