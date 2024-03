Governo | Bonelli | ' foto Meloni su giornale Use? Non sapevo | premier sia più seria in Aula'

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La mia frase alla'non mi guardi con quello sguardo inquietante' riportate" in prima pagina sul Wall Street Journal? “Non lo, me lo hanno detto. Ladovrebbe avere postura piùinvece di fare le faccette quando ascolta, non pensavo potesse reagire così, non si sarebbe dovuta coprire con la giacca ma ascoltare quello che aveva da dire un deputato di opposizione”. Così, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Angelo. Perché ha pronunciato quelle parole nei confronti di Giorgia? “Aveva uno sguardo, gli occhi inquietanti, quasi vitrei, e mi sembrava intenzionata a derubricare quanto stessi dicendo. Magari sarà stata una mia valutazione scorretta rispetto al tema che stavamo affrontando”. E' rimasto sorpreso dalla ...

