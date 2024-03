Golf | Singapore Classic | Andrea Pavan quinto dopo il primo giro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Al Laguna NationalResort Club (par 72) diè cominciata al meglio la gara di. Il romano ha chiuso ilround del, torneo del DP World Tour, al 5/o posto con uno score di 66 (-6) ed è distante due colpi dalla vetta occupata dal thailandese Kiradech Aphibarnrat, dall’inglese Jordan Smith e dal malese Gavin Green, leader con 64 (-8). Dietro di loro, 4/o con 65 (-7), ecco il francese Ugo Coussaud. Con, che ha realizzato otto birdie, di cui sette nelle prime 13 buche giocate, con due bogey, in quinta posizione ci sono pure lo scozzese Grant Forrest, il tedesco Freddy Schott e il britannico Richard Mansell. A, nelevento dell’Asian Swing, buona partenza ...

Matteo Manassero torna sul green dopo il successo in Sudafrica e lo fa a Singapore , dove è tra i protagonisti del Porsche Singapore Open , torneo in programma dal 21 al 24 marzo sul percorso del ... (sportface)

Difende il titolo il sudafricano Ockie Strydom ROMA - Il DP World Tour entra in una terza fase di gare denominate Asian Swing che iniziano con la seconda edizione del Porsche Singapore Classic ... (ilgiornaleditalia)

