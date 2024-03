Golf | Francesco Molinari di scena al Valspar Championship Schauffele favorito | Burns vuole uno storico tris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Palm Harbor, in Florida, ospita l’edizione numero 23 di quello che è ormai noto come il. Sul Copperhead Course dell’Innisbrook Resort andClub, uno dei quattro percorsi disegnati da Larry Packard, c’è perla voglia di prendersi un po’ di miglioramento dopo il 54° posto al Playersvinto da Scottie Scheffler. Il numero 1 del mondo, primo giocatore nella storia a vincere per due volte consecutive a Bay Hill, non sarà diin quest’occasione. Campo libero, così, per numerose altre figure. Tra queste, inevitabile veder spiccare Xandere Brian Harman, secondi la scorsa settimana, ma c’è anche Sama cercare qualcosa di mai riuscito nella storia. Nessuno, infatti, è ...