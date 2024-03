Golf | a Singapore trio in vetta | Andrea Pavan parte bene nel gruppo dei quinti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si è chiuso da poco il primo giro del PorscheOpen 2024. La seconda edizione di questo evento che fadel DP World Tour si apre con la composizione di un terzetto al comando. A comporlo il malese Gavin Green, l'inglese Jordan Smith e il redivivo thailandese Kiradech Aphibarnrat, tutti a -8. Quarta posizione solitaria per il francese Ugo Coussaud, che si colloca a -7, mentre le buone notizie per l'Italia arrivano da, quinto a -6 assieme all'inglese Richard Mansell, allo scozzese Grant Forrest e al tedesco Freddy Schott. Per l'azzurro otto birdie (di cui quattro consecutivi tra le buche 4 e 7) e due bogey.