(Di giovedì 21 marzo 2024) Un insider potrebbe aver rivelato ildi uscita di God of Warsu PC, affermando che in quel di Santa Monica Studio hanno intenzione di rilasciare il gioco con protagonista Kratos ed Atreus nel corso dei primi mesi del 2025. L’insider in questione è nello specifico Silknigth, unsalito rapidamente alla ribalta grazie a tutta una serie di indiscrezioni che hanno poi trovato effettivamente riscontro nella realtà dei fatti. Un esempio recente di questo fatto è l’annuncio di Ghost of Tsushima: Director’s Cut su Personal Computer, anticipato con incredibile precisione. E non contento di quanto riportato nei mesi scorsi, l’inarrestabile insider ha affermato proprio in queste ore che in quel di Santa Monica Studio hanno intenzione di rilasciare anche una versione PC di God of War, con il lancio ...

IA per Sviluppatori: Ottimizzare il Lavoro con Intelligenza Artificiale 30 gennaio 2024, Megan Grant, Editor for Developer Relations presso MongoDB L’ Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando ... (windows8.myblog)

God of War Ragnarok su PC, il periodo d'uscita svelato da un leaker - Un insider potrebbe aver rivelato il periodo di uscita di God of War Ragnarok su PC, affermando che in quel di Santa Monica Studio hanno intenzione di rilasciare il gioco con protagonista Kratos ed At ...informazione

God of War: come è nato Kratos, chi è il suo creatore La genesi del personaggio - Tutti conoscono Kratos, ma in pochi sono al corrente della storia del suo concepimento: ecco chi ha creato il protagonista della saga di God of War.everyeye

God of War Ragnarok, quando arriva su PC Leaker suggerisce un periodo di uscita - Un leaker ha suggerito un possibile periodo di lancio della versione PC di God of War Ragnarok, non ancora annunciata da Sony.everyeye